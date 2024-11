Nuovo Codice Strada, Brugnaro, Venezia avrà il 'barcavelox'

Come per le auto sulle strade, anche Venezia avrà uno strumento omologato, il 'barcavelox', per sanzionare gli eccessi di velocità di motoscafi e barchini in Canal Grande e nei rii interni. Lo strumento, fortemente richiesto dal Comune di Venezia, è entrato a far parte del nuovo Codice della Strada, approvato oggi in Senato. "Come avevo preannunciato agli Stati generali del traffico acqueo e del moto ondoso - dice il sindaco Luigi Brugnaro - abbiamo lavorato per inserire un apposito emendamento al Codice della Strada per l' omologazione del sistema barcavelox, che oggi è diventato legge". Il sindaco annuncia quindi che "verranno avviate immediatamente le interlocuzioni con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la predisposizione dell'istanza per l'entrata in vigore e per l'omologazione del sistema". "È un'azione fondamentale per la riduzione della velocità ed il contrasto al moto ondoso - conclude Brugnaro - , che introdurremo attraverso una fase transitoria condivisa con categorie, associazioni, società remiere ed operatori".

Come per i velox stradali, anche per il barcavelox il regolamento prevede venga applicata una riduzione percentuale - con minimo di 2 chilometri orari - alla velocità rilevata, per considerare la tolleranza strumentale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA