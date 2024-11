Nove Caring Humans e Otb riaprono orfanatrofio in Afganistan

C'è l'impegno delle ong italiane nel progetto che ha permesso di riaprire in Afghanistan l'orfanotrofio pubblico di Kapisa, la più piccola provincia afghana, ma densamente popolata, a nord est di Kabul. La struttura è diventata un rifugio sicuro per oltre 50 ragazze, e per i loro figli. Il progetto è stato portato a termine da Nove Caring Humans, una delle poche Ong italiane ancora operative nel paese, e Otb Foundation, l'istituzione che fa riferimento al gruppo di Renzo Rosso.

In Afghanistan, secondo il rapporto dell'Ipc (sistema di classificazione per la sicurezza alimentare) 3,2 milioni di bambini sotto i cinque anni sono gravemente malnutriti. La necessità di luoghi sicuri come gli orfanotrofi è importante in un contesto dove prevalgono povertà e insicurezza. Strutture che diventano anche un'isola di salvezza per non soccombere alla violenza, ai matrimoni precoci e agli abusi domestici. Dal 2022 Nove Caring Humans e Otb hanno investito risorse e fondi per riattivare l'orfanotrofio pubblico, riconvertito da maschile a femminile. "Otb Foundation ha deciso di estendere il supporto a Nove sostenendo il primo orfanotrofio pubblico femminile di Kapisa - dichiara Arianna Alessi, vicepresidente di Otb - Viste le terribili circostanze affrontate dalle bambine in Afghanistan non potevamo che supportare anche questo progetto. Fame, freddo, lavoro minorile e varie forme di abuso sono all'ordine del giorno per bimbi e giovani".



