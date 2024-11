Violenza sulle donne, una panchina rossa davanti a Tribunale

Una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, è stata posizionata all'esterno del Tribunale di Vicenza. Un luogo scelto per il suo particolare significato e teatro non sono di provvedimenti contro chi commette questi reati e che vuole fungere da momento di riflessione su questa problematica diventato ormai un'emergenza sociale.

L'iniziativa di Confartigianato Vicenza - hanno spiegato i delegati dell'associazione - ha lo scopo di sostenere le forze dell'ordine, le istituzioni locali e le realtà che si battono contro la violenza di genere.

"Un elemento simbolico - ha commentato il presidente del Tribunale, Luigi Perina - e tutto nella speranza della crescita comune della sensibilità alla tematica contro le violenze anche e non solo psicologiche sulle donne".



