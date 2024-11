Sgozzò involontariamente il cognato, patteggia 2 anni e mezzo

Ha patteggiato oggi la pena a due anni e mezzo di reclusione, convertita in lavori socialmente utili, il 60enne di Roncade (Treviso) che, nel giugno del 2023, provocò inavvertitamente la decapitazione di un motociclista che seguiva il suo trattore sulla strada regionale "Treviso-Mare e che fu agganciato al collo da una corda persa dal primo veicolo e sollevata dal vento.

In quella circostanza la fune, del tipo usato per la manutenzione dei vitigni, si srotolò dal mezzo agricolo e si impigliò tra due pali ai margini della strada. Poco dopo giunse il motociclista il quale rimase ucciso all'istante a causa della corda tesa sotto la sua gola.

La vittima, che aveva 65 anni, era il cognato della persona indagata, la quale venne a conoscenza del fatto solo in un secondo momento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA