Venezia, per la 'Salute' inaugurato oggi il ponte votivo

E' stato inaugurato questa mattina, a Venezia, il tradizionale ponte votivo galleggiante allestito sul Canal Grande, all'altezza del traghetto tra Santa Maria del Giglio e San Gregorio, pronto da ora ad accogliere pellegrini e fedeli per la ricorrenza della Madonna della Salute, festività tra le più sentite e amate in città.

Cuore di tutte le celebrazioni sarà la Messa solenne presieduta dal Patriarca Francesco Moraglia giovedì 21 novembre alle ore 10. Alla Santa Messa parteciperanno le autorità civili e militari, il Capitolo della Cattedrale di San Marco, le IX Congregazioni del Clero veneziano, i religiosi ed i rappresentanti delle Scuole Grandi e degli Ordini Cavallereschi.

La Basilica della Salute è accessibile da oggi, lunedì 18 novembre, e fino a domenica 24 novembre ad orario continuato, dalle ore 9 alle ore 18. Il giorno della solennità, giovedì 21 novembre, come ogni anno, l'apertura sarà alle 5.45 e la chiusura alle 22.30.



