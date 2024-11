Uccisero vicentino 12 anni fa in Brasile, quattro condanne

Condannata a quasi 90 anni di carcere complessivi la banda di rapinatori che 12 anni fa ha ucciso a San Paolo del Brasile il vicentino Tommaso Lotto che lavorava come consulente in uno studio legale spagnolo.

Il 14 novembre il tribunale brasiliano ha emesso la sentenza di condanna di primo grado con le accuse di omicidio, rapina e ricettazione nei confronti di 4 persone ritenute responsabili del delitto. Le indagini, seguite in loco e da Vicenza con il pubblico ministero Hans Roderich Blattner, hanno permesso di identificare una banda formata da cinque persone specializzata nel furto di orologi di lusso.

Il ragazzo, all'epoca 27enne nel luglio del 2021, fu ucciso a colpi di pistola nel corso di un tentativo di rapina del suo Rolex. Tutto il gruppo avrebbe preso parte al colpo degenerato poi in omicidio. Uno dei presunti responsabili nel frattempo è deceduto in carcere. I quattro complici, tra cui il presunto autore materiale del delitto, stando alle indagini, erano stati arrestati nell'aprile scorso.



