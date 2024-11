Gino Cecchettin, segnale essere qua, ci ispira la vita di Giulia

"È un'emozione incredibile, a distanza di un anno, dalla notizia che era mancata la mia Giulia, far nascere qualcosa. Progetti di educazione all'affettività, all'amore, che erano insiti nella vita di Giulia. Noi ci stiamo lavorando come Fondazione e penso che se siamo qui così tanti qualcosa si stia muovendo". Lo ha detto Gino Cecchettin arrivando alla presentazione della Fondazione Giulia Cecchettin nella Sala della Regina, alla Camera dei deputati I pilastri sono "l'educazione all'affettività, quindi formazione e lavorare di concerto con le altre associazioni e le altre fondazioni. Noi vorremmo essere inclusivi e poi aiutare le ragazze nel loro percorso di studi. La nascita della Fondazione è stata ispirata alla vita di Giulia e all'amore che provo per lei", ha aggiunto.



