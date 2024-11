Cresce del 5,2% la tariffa per i rifiuti in Veneto nel 2024

In Veneto aumenta del 5,2% rispetto al 2023 la spesa sostenuta da una famiglia per la tariffa dei rifiuti. In media nel 2024 è di 275 euro rispetto ai 262 dello scorso anno.

Sono i dati che emergono dal Rapporto 2024 dell'Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva. L'indagine ha interessato le tariffe rifiuti applicate in tutti i capoluoghi di provincia italiani nel 2024, e ha preso come riferimento una famiglia tipo composta da 3 persone ed una casa di proprietà di 100 metri quadri. I costi rilevati sono comprensivi di Iva (ove applicata) e di addizionali provinciali.

Spiccano le differenze fra i singoli capoluoghi: 369 euro a Venezia, 205 a Belluno, mentre a Vicenza l'aumento è stato del 8,4%. A livello nazionale la spesa si attesta sui 329 euro, con un aumento del 2,6% rispetto all'anno precedente.

Rispetto alla raccolta differenziata, nel 2022, seppur con dieci anni di ritardo rispetto a quanto previsto dalla normativa europea, si è superato l'obiettivo del 65% di rifiuti differenziati a livello nazionale. Anche in Veneto superato lo stesso obiettivo: è del 76,2% il livello di raccolta differenziata, con notevoli disparità fra i singoli capoluoghi, visto che si va dal 87,1% a Treviso al al 53,4% a Verona.





