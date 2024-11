Si incendia cappa aspirazione in una pizzeria: tre intossicati

i vigili del fuoco sono intervenuti la notte scorsa a Rovigoper l'incendio di una cappa di aspirazione all'interno di una pizzeria del centro commerciale la Fattoria, che è stato evacuato: tre persone sono rimaste intossicate per aver respirato del fumo.

All'arrivo delle squadre il locale era completamente invaso dal fumo ed era in funzione l'impianto antincendio sprinkler a pioggia. Le fiamme si sono principalmente sviluppate sulla cappa esterna posta sul tetto della struttura, interessando i motori, l'impianto elettrico e parte della copertura catramata.

L'incendio è stato subito circoscritto e spento dalle squadre, evitando un coinvolgimento di tutta la struttura, che intanto era stata completamente evacuata con la collaborazione delle forze di polizia.

I tre dipendenti che hanno respirato del fumo sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem e trasferiti per accertamenti in pronto soccorso.



