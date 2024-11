Indagine su qualità vita, Rovigo prima per sicurezza sociale

Milano conquista nuovamente il podio classificandosi al primo posto, seguita da Bolzano e Monza e della Brianza, nella nuova edizione dell'Indagine annuale sulla qualità della vita 2024 realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma. Servizi, soglia di reddito, infrastrutture, vitalità del tessuto produttivo, questi i principali elementi di qualità che devono contraddistinguere un centro urbano di grandi dimensioni.

Venezia, nella classifica finale sulla qualità della vita si posiziona solo al 20/o posto su 107 province esaminate.In particolare, la città lagunare, nelle nove dimensioni d'analisi finice al al 26/o posto per affari e lavoro, al 26/o per ambiente, al 96/o per Reati e sicurezza, al 26/o per Istruzione e formazione, al 41/o per Popolazione. Al 62/o per Sistema sanitario, al 7/o per Turismo, sorpassata da Verona che è al 5/o, al 49/per Reddito e ricchezza.

Ottimo risultato per la sezione ambiente dove Padova si piazza al 2/o posto, mentre per quanto riguarda la qyalità della vita è 5/a. Spicca ancora Verona al 3/o posto per Affari e lavoro. Successo per Rovigo che otiene il 1/o posto quanto a Sicureezza sociale



