Simico, risparmiato taglio 40% alberi per pista bob Cortina

Per realizzare la nuova pista di bob olimpica a Cortina è stato tagliato finora "il 61% del volume boschivo totale autorizzato", ovvero 825 alberi, più un'altra quota del 2% di piante, abbattute successivamente perchè ritenute pericolose per le operatività del cantiere. Lo afferma Simico, la Società Infrastrutture Milano Cortina 2026, dopo che nei giorni scorsi i comitati contrari all'opera avevano parlato di "operazioni di facciata" e greenwashing rispetto al disboscamento nell'area di Ronco.

Il commissario di governo e ad di Simico, Fabio Saldini, spiega in una nota che in origine erano stimate 2.000 tra piante e arbusti che potevano essere rimosse, e su questo numero era stata data la necessaria autorizzazione. Su queste, una mappatura di dettaglio, aveva catalogato solo quelle con un diametro del tronco maggiore di 10 centimetri: ne risultava che 1.113 erano le piante da poter tagliare per un totale di circa 1.400 metri cubi di legname. Con una ulteriore revisione al progetto, Simico - precisa la nota - ha provveduto al taglio di soli 825 alberi (59% del volume autorizzato), salvaguardando i tronchi con diametro maggiore, per un totale di 830 metri cubi di legname. La scorsa settimana la società, pubblicando la notizia sul proprio sito, aveva comunicato che si rendeva necessario tagliare ulteriori alberi, pari a meno del 2% del volume complessivo - di cui una ventina fuori dal cantiere, quindi non contabilizzate nel totale iniziale - poiché valutati pericolosi per la sicurezza di chi opera nel cantiere. Ad oggi è stato tagliato "il 61% del volume totale autorizzato" conclude l'd di Simico.



