Morto investito l'imprenditore dell'occhiale De Menego

E' morto stamani all'ospedale di Treviso l'imprenditore bellunese dell'occhiale Giuseppe De Menego, fondatore della catena di negozi di ottica omonima.

De Menego, 89 anni, era stato travolto nel pomeriggio di ieri da un automobilista a poca distanza dal suo negozio di Calalzo di Cadore (Belluno) mentre stava tornando a casa, sulle strisce pedonali. Ricoverato in codice rosso a Pieve di Cadore (Belluno), era stato trasferito all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove è deceduto oggi.

Giuseppe "Beppino" De Menego era nato a Calalzo di Cadore, patria della produzione di occhiali e lenti, iniziando fin da giovanissimo a lavorare nel settore delle lenti per occhiali come dipendente della Franco Cian di Domegge di Cadore e poi nella Bonazzola di Calalzo. Nel 1960 si nise in proprio fondando insieme al fratello e alla sorella la ditta "Lal" Lavorazione Artigiana Lenti per la produzione di lenti per occhiali da vista e da sole. Il 5 marzo 1982 nasce la Demenego Spa, che continua la produzione di occhiali in metallo ma si concentra sulla commercializzazione dei prodotti, principalmente all'estero ma anche in Italia, all'ingrosso e al minuto, con propri marchi registrati e altri in licenza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA