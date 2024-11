Ludwig: riaperte a Milano indagini sul rogo del cinema Eros

ono state riaperte a Milano le indagini sull'incendio del cinema Eros, dato alle fiamme dal gruppo Ludwig il 14 maggio 1983, che causò la morte di sei persone. Incendio per cui sono stati condannati a 27 anni Wolfgang Abel, morto a fine ottobre in Veneto, e Marco Furlan, uscito dal carcere nel 2008 con l'affidamento ai servizi sociali. La decisione è stata presa, riporta oggi il Corriere della Sera, dopo l'inchiesta del podcast del quotidiano 'Cinema Eros'.Da valutare se attorno ai due killer (condannati per 10 dei 15 omicidi rivendicati da Ludwig), ci sia stata una rete di estremisti neonazisti o sette esoteriche. Un nodo da sciogliere è quello del terzo uomo. Il gestore del cinema a luci rosse di viale Monza dato alle fiamme aveva infatti riconosciuto Abel e Furlan come due dei tre ragazzi che per due volte erano arrivati insieme al cinema, il terzo "basso e tarchiato". Da questo quindi, quarant'anni dopo, ripartono i pm milanesi Leonardo Lesti e Francesca Crupi, che stanno "indagando sulla rete veneta dei ragazzi".



