Il 21 novembre si festeggia a Venezia la Madonna della Salute

Una festa per la fede del Popolo di Dio: questa è da sempre la celebrazione annuale della festa della Madonna della Salute per i veneziani. Da più di tre secoli, ogni anno il 21 novembre, si rinnova il pellegrinaggio alla Madonna della Salute per affidare alla Madre di Dio le proprie intenzioni di preghiera e ringraziare dei doni di Grazia ricevuti.

Normalmente, il 21 di novembre e nei giorni vicini sono decine di migliaia (circa 90 mila, in media) i pellegrini che giungono al Santuario dalla città di Venezia, e anche dal resto della Regione, per affidare le loro intenzioni di preghiera alla Madonna della Salute e accendere un certo come segno visibile della fede che li ha condotti pellegrini. Quest'anno la Festa si caratterizzerà anche per la restituzione delle facciate della Basilica restaurate e riportate all'antico splendore.

La Basilica della Salute sarà accessibile nei giorni che vanno dal 17 al 24 novembre ad orario continuato, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Il giorno della solennità, il 21 novembre, come ogni anno, l'apertura sarà alle 5.45 e la chiusura alle 22.30. Per introdursi al prossimo giubileo del 2025 la Diocesi di Venezia ha deciso di proporre anche dei pellegrinaggi dedicati ad alcune categorie di fedeli al fine di iniziare la preparazione spirituale al prossimo grande anno affidandosi a Maria.

Oggi, sabato 16 novembre, si è già compiuto il pellegrinaggio dei religiosi e delle religiose, nella prima mattinata, e alle 16 vi sarà il primo pellegrinaggio proposto dalla pastorale familiare della Diocesi. Domenica, sempre alle 16, vi sarà un altro momento dedicato ai catechisti ed educatori del veneziano.

Anche gli studenti universitari degli atenei cittadini vivranno il loro pellegrinaggio lunedì 18 alle 20.30.

Questa mattina è giunto alla Salute anche il tradizionale cero votivo portato dalle remiere veneziane in corteo acqueo lungo il Canal Grande sulle barche tradizionali della voga alla veneta.

Cuore di tutte le celebrazioni sarà la Messa solenne presieduta dal Patriarca Francesco giovedì 21 alle ore 10, che sarà anche trasmessa in diretta televisiva su Antenna 3 (canale 10) e sulla pagina Facebook di Gente Veneta. Alla Santa Messa parteciperanno le autorità civili e militari, il Capitolo della Cattedrale di San Marco, le IX Congregazioni del Clero veneziano, i religiosi ed i rappresentanti delle Scuole Grandi e degli Ordini Cavallereschi.

Il primo atto solenne, invece, sarà la benedizione e l'apertura del Ponte Votivo dopodomani lunedì 18 alle ore 12. Il ponte galleggiante collegherà la riva di Santa Maria del Giglio con la riva di San Gregorio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA