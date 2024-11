Vandalizzata in Veneto targa a Norma Cossetto, vittima delle foibe

Una targa commemorativa a Norma Cossetto, vittima delle foibe, collocata sulla panchina a Castelfranco Veneto (Treviso), è stata danneggiata e rimossa. Lo denuncia il circolo locale di Fratelli d'Italia con il coordinatore Fabio Carli.

"Che si tratti di un atto di vandalismo - afferma Carli - o di un'azione illecita proveniente da un'area politica, Fratelli d'Italia ribadisce comunque il proprio impegno nel tutelare il ricordo di Norma Cossetto e delle vittime delle foibe, nella speranza che simili gesti non restino impuniti".

Per il dirigente nazionale del 'Comitato 10 Febbraio', Massimiliano Spagnol, "gli esecutori di questo raid non hanno commesso una semplice bravata, ma hanno gettato ulteriore fango su una donna che ha dato la sua vita per gli altri. Inoltre, questo gesto vile non solo colpisce la memoria di una persona innocente, ma rappresenta anche un grave oltraggio alla storia e ai valori di rispetto e civiltà".



