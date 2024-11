Talpa danneggia tubi gas ed elettrici,residenti al freddo e buio

Residenti di un comune vicentino sono rimasti al buio, al freddo e senza acqua dopo che una talpa aveva danneggiato le conduttore. E' accaduto a Lanzè Quinto Vicentino dove, per ripristinare il guasto, sono stati necessari i vigili del fuoco e tecnici della società di gas ed elettrica.

Nessuna persona è rimasta coinvolta, danni inoltre ad una tubazione dell'acqua e dei cavi di energia elettrica sempre interrati.

L'intervento è scattato dopo la segnalazione di una fuga di gas metano dopo il danneggiamento di una tubazione causata da una talpa per la posa di un cavo di fibra ottica.

I vigili del fuoco arrivati da Vicenza, hanno effettuato un primo sopralluogo e predisposto una delimitazione circoscritta della zona, dopo aver appurato che il tubo interessato di gas metano e di bassa pressione. Sul posto i tecnici di V-Reti gas, di Viacqua e dell'azienda elettrica. Una parte delle abitazioni in prossimità alla perdita sono senza corrente elettrica, senza acqua e senza gas. Le utenze di acqua ed elettricità saranno ripristinate dopo l'intercettazione della perdita di gas.

I vigili del fuoco rimangono sul posto a tutela dei tecnici che stanno operando per la riparazione. Presente sul posto anche il sindaco di Quinto Vicentino.



