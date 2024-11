Rissa fuori dal cimitero, uomo ferito da coltellate

Un uomo è rimasto ferito, non in gravi condizioni, da alcune coltellate in una rissa all'esterno del cimitero di Romano d'Ezzelino (Vicenza).

L'episodio, su cui stanno indagando le forze dell'ordine, è avvenuto poco dopo mezzogiorno. Ancora non chiari i motivi che hanno portato alla discussione tra alcuni stranieri sfociata poi nella violenza. Ad un certo punto, secondo le prime sommarie informazioni, uno dei contendenti ha estratto un coltello colpendo più volte il rivale per poi scappare. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri mentre la vittima è stata soccorso dal suem 118 che ha trasportato il ferito all'ospedale di Bassano del Grappa (Vicenza) fortunatamente in condizioni non gravi.



