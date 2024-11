In ex chiesa di Venezia attività culturali della Santa Sede

Il Comune di Venezia metterà a disposizione fino a dicembre 2028 l'ex Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, nel sestiere di Castello, per le attività culturali della Santa Sede, che da qualche anno è presente nella città lagunare, ultimo in ordine di tempo il Padiglione alla Biennale d'Arte ospitato nel carcere femminile della Giudecca.

La Giunta comunale ha approvato infatti la delibera relativa agli indirizzi per la collaborazione culturale con la Santa Sede.

"Abbiamo ancora viva la presenza, domenica 28 aprile scorso, di Papa Francesco a Venezia - spiega il sindaco Luigi Brugnaro - prima in visita al carcere della Giudecca e alla Salute e poi la successiva celebrazione della Santa Messa in Piazza San Marco. Abbiamo ritenuto di proseguire la collaborazione con la Santa Sede, nell'ambito di un progetto condiviso, diretto a costruire una cultura dell'incontro per portare il messaggio di pace nella vita quotidiana di tutti, attraverso il dialogo e la ricerca del bene comune".



