Cortina Express, a Natale in montagna con De Sica e Lillo

Lucio De Roberti, un irresistibile viveur che tenta di salvare il nipote da un matrimonio disastroso; Dino Doni, una stella musicale ormai spenta, alla ricerca di riscatto e soprattutto dell'amore di sua figlia; e Patrizia Giordano, una vulcanica discografica alle prese con il rischio di fallimento e un marito un po' ignavo. Sono alcuni dei personaggi che popolano le strade e le piste di Cortina Express, il film di Natale di Medusa, diretto da Eros Puglielli e interpretato da Christian De Sica, Lillo Petrolo, Isabella Ferrari, Paolo Calabresi, Ernesto D'Argenio, Francesco Bruni, Beatrice Modica, Riccardo Maria Manera, Marco Marzocca, Veronika Logan e Agata Samperi, in arrivo nelle sale il 23 dicembre. E scatta il countdown con la diffusione di trailer e poster ufficiale.

Il film è una produzione Be Water Film in associazione con Medusa Film, in collaborazione con Prime Video, con il contributo di Regione Veneto Pr Fesr del Veneto 2021-2027 con il sostegno di Fondazione Veneto Film Commission.

Cortina Express è scritto da Tommaso Renzoni in collaborazione con Eros Puglielli. La produzione esecutiva è di Goon Films, musica originale di Francesco Cerasi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA