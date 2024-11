Atti persecutori all'ex compagna, in carcere 39enne

Un 39enne è stato arrestato dai Carabinieri della stazione di Parona Valpolicella (Verona) per avere violato i provvedimenti cautelari disposti dall'Autorità Giudiziaria di Verona, perché indiziato di aver compiuto atti persecutori nei confronti dell'ex compagna.

Al termine della relazione sentimentale, l'uomo avrebbe iniziato a perseguitare la sua ex con telefonate e messaggi telematici dal carattere vessatorio. Questi episodi hanno spinto la donna a sporgere denuncia ai Carabinieri e pochi giorni dopo, i militari si sono presentati a casa dell'indagato per eseguire l'ordinanza cautelare urgente disposta dall'Autorità Giudiziaria scaligera, che gli imponeva l'applicazione del braccialetto elettronico, oltre al divieto di avvicinamento e di comunicazione alla vittima.

Oltre a rifiutare l'installazione del dispositivo, il 39enne ha cominciato a tempestare la donna con ulteriori e-mail offensive e minatorie, condotte per le quali è stato arrestato a poche ore di distanza dalla notifica del provvedimento e portato nel carcere di Montorio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA