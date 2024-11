Prof. Rinaldo 'bocciato',Robinson nuovo presidente 'World Rugby'

Il professor Andrea Rinaldo, ex azzurro del rugby (4 presenze in nazionale negli anni '70) ma soprattutto scienziato di fama internazionale, direttore del Laboratorio di eco-idrologia all'Ecole Polytechnique Federale di Losanna e primo italiano a vincere, nel 2023, lo 'Stockolm Water Prize' - riconoscimento considerato dalla comunità scientifica il Premio Nobel delle scienze dell'acqua -, non ce l'ha fatta ad essere eletto alla presidenza di 'World Rugby', ente mondiale della palla ovale. Infatti dopo due torni di votazioni del 'Council' oggi a Dublino è stato eletto il 54enne australiano Brett Robinson, che diventa quindi il primo presidente del rugby mondiale proveniente dall'emisfero sud.

Robinson ha battuto gli altri due candidati che erano il francese Abdelatif Benazzi e, appunto, Rinaldo che è anche ordinario di Costruzioni idrauliche all'Università di Padova e membro dell'Accademia dei Lincei. In passato è stato consigliere della Fir nei quadrienni 2012-2016 e 2016-2020 dopo essere stato dal 1996 al 2003 presidente del Petrarca Padova, il club che ha rappresentato nel corso della propria carriera di giocatore, conquistando per tre volte il titolo di campione d'Italia.

Intanto dal ritiro della nazionale che si prepara per la sfida di domenica a Genova contro la Georgia arriva la conferma dell'indisponibilità per questo test match di Ange Capuozzo e Lorenzo Cannone. Domani il ct Gonzalo Quesada renderà nota la composizione del XV iniziale anti-georgiani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA