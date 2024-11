Giuli, 'sul sovrintendente Fenice dev'esserci un accordo corale'

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si è recato oggi in visita al quadrante della cultura di Mestre (Venezia) e con l'occasione ha incontrato il primo cittadino della città, Luigi Brugnaro, con il quale ha discusso anche della nomina del prossimo sovrintendente del Teatro La Fenice.

Bocche cucite riguardo ai nomi sul tavolo: "L'accordo non si trova solo tra ministro della Cultura e sindaco - ha detto Giuli -, dev'esserci un accordo corale, c'è un dialogo e sicuramente ci troveremo concordi a darvi buone notizie a breve".

Sulla possibilità che il successore di Fortunato Ortombina sia legato al territorio, come auspicato anche dall'amministrazione comunale, il ministro ha sottolineato: "Esistono tante persone che conoscono Venezia e la storia di questo teatro - ha aggiunto -, che non necessariamente vengono da Venezia. Ce ne sono tante legate al territorio, ma sono decisioni che si assumono coralmente, nel rispetto dei veneziani e dei veneti. Presto ci saranno buone notizie", ha concluso.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA