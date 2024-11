Auto va contro un albero e si spezza, un morto nel veneziano

Un giovane di 24 anni, di origine kosovara, è morto in un incidente avvenuto la scorsa notte a Cavallino-Treporti (Venezia) nel quale la sua auto si è schiantata contro un albero che costeggia la carreggiata.

L'incidente è avvenuto intorno all'una in via Fausta. La vittima era a bordo dell'automobile guidata da un connazionale che viaggiava in direzione di Ca' Savio, che per cause da accertare ha perso il controllo invadendo la corsia opposta e andando a sbattere contro l'albero e spezzandosi in due.

Il 24enne è deceduto all'sitante, mentre il guidatore non avrebbe riportato lesioni di rilievo.



