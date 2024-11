Assessore Venezia, Dfs chiude Fontego dei Tedeschi

"Abbiamo appreso oggi con grande disappunto e preoccupazione della decisione di Dfs Group di cessare tutte le sue attività commerciali in Italia. Ciò comporta la chiusura dell'attività che Dfs ha all'interno del Fontego dei Tedeschi, a Venezia Una scelta che, se confermata, avrà un impatto drammatico per più di 200 persone del nostro territorio e per le loro famiglie". Lo dice all'ANSA l'assessore al turismo di Venezia Simone Venturini.

"Ci amareggia il fatto di non aver ricevuto alcun tipo di preavviso, altrimenti come Amministrazione comunale ci saremmo adoperati per individuare, insieme a tutti i soggetti coinvolti, possibili percorsi alternativi e diversi da una così drastica soluzione - afferma - . Stiamo parlando di lavoratori, di famiglie e non di numeri.

"D'intesa col sindaco Luigi Brugnaro, sottolinea Venturini, incontrerò urgentemente le organizzazioni sindacali per condividere le prossime iniziative mettendo al centro la salvaguardia dei diritti dei dipendenti in questo momento difficile. Ci confronteremo immediatamente con la Regione Veneto e con le altre istituzioni interessate dalla vertenza, nessuno deve essere lasciato indietro.".



