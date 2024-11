Venezia, in Piazza San Marco la laurea per 1035 dottori

Si è rinnovato, oggi in Piazza San Marco, il rito della consegna delle lauree triennali agli studenti dell'ateneo veneziano di Ca'Foscari.

La Rettrice Tiziana Lippiello ha proclamato 1035 dottoresse e dottori della sessione di laurea autunnale dell'anno accademico 2023/2024.

A tutti coloro che hanno conseguito il titolo di laurea triennale sono stati consegnati diploma e tocco. La Rettrice ha inoltre espresso le sue congratulazioni agli studenti. "Questo è un momento significativo per più motivi; è il risultato di tre anni di studio, di una fase irripetibile della vostra vita; quella fase in cui avete messo alla prova i vostri interessi, il vostro talento e le vostre capacità, avete vissuto esperienze che non avevate mai fatto prima, conosciuto nuove persone, maturato una nuova consapevolezza di voi stessi. Ora siete alle prese con una nuova, ulteriore tappa della vostra vita: quella in cui decidete se proseguire gli studi o intraprendere un percorso lavorativo. Qualunque sia la vostra scelta, dedicate a essa tutta la vostra migliore energia, il vostro entusiasmo e la vostra fiducia".



