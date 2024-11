Scontro tra auto nel Veronese, 7 feriti anche 2 bambini

Sette persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite in un incidente stradale nel veronese nel quale sono rimaste coinvolte tre auto. L'incidente è avvenuto lungo la SS 12 tra il comune di Buttapietra e Isola della scala (Verona). Secondo quanto si è appreso due vetture si sono scontrate frontalmente impattando poi contro una terza auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco arrivati da Verona che hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti e iniziato le operazioni di estrazione.

Utilizzando cesoie e divaricatori idraulici hanno liberato le 7 persone rimaste incastrate tra le lamiere, tra queste anche 2 bambini. I traumatizzati sono stati affidati al personale sanitario e trasferiti tutti all'ospedale di borgo Trento. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono ancora in atto.

Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi. La statale risulta tutt'ora chiusa al traffico.



