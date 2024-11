Reddito di cittadinanza, scoperte truffe per 350 mila euro

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Vicenza hano accertato erogazioni indebite al reddito di cittadinanza per circa 350.000 euro e denunciato 46 persone.

Si va dall'omessa indicazione della variazione dello stato occupazionale di uno dei componenti del nucleo familiare, per passare poi al mancato possesso del requisito della residenza sul territorio dello Stato da almeno 10 anni. In un altro caso, il richiedente ha omesso di indicare nella Dichiarazione sostitutiva unica l'abitazione di residenza, nonché la residenza per ogni componente del nucleo familiare e il possesso di un autoveicolo.



