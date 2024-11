Esercitazione truppe Alpine e Ana sulle montagne bellunesi

Si è conclusa l'esercitazione di Protezione Civile 'VDX24' si è svolta per una settimana sulle Alpi bellunesi, con simulazioni realistiche che hanno coinvolto militari e volontari. L'iniziativa ha visto le truppe Alpine dell'Esercito addestrarsi con la Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Alpini (Ana) simulando uno scenario realistico di crisi in un contesto internazionale.

L'attività - designata con la sigla VDX24 - è stata associata all'esercitazione 'Valnatisone 24' della brigata alpina Julia in corso in Friuli, e ha visto il coinvolgimento del Dipartimento Protezione Civile Nazionale, e in particolare dell'Ana, con la partecipazione di personale, mezzi ed equipaggiamenti delle brigate Julia e Taurinense.

Esercito e volontari Ana si sono addestrati insieme simulando un complesso scenario nel quale il contingente militare di una missione internazionale e l'Ospedale da campo - schierati in una zona cuscinetto tra due Paesi coinvolti in una situazione di crisi - venivano investiti da un'emergenza umanitaria che provocava un afflusso di profughi. Lo scenario ipotizzato era quindi quello di una urgenza di soccorsi da prestare alla popolazione in fuga dalla zona dei combattimenti, con l'evacuazione da parte dei militari di persone ferite e traumatizzate. Una esercitazione improntata al massimo realismo, grazie alla partecipazione di figuranti. Protagonisti in campo militare, gli uomini e le donne del Reggimento Logistico della Julia, insieme ai team di psicologi della Brigata Alpina Taurinense, i quali si sono addestrati fianco a fianco con sanitari, logisti e specialisti dell'Ana. .



