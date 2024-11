Calo elettricità,si bloccano gli ascensori in 4 province Veneto

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire stamane in simultanea in quattro province del Veneto - Venezia, Treviso, Padova e Vicenza - per un calo di tensione che ha causato il blocco di almeno 13 ascensori. I pompieri sono riusciti ad estrarre dagli elevatori le persone che erano rimaste chiuse all'interno.

In una nota diffusa all'ANSA, Terna fa sapere che alle ore 10:25 di questa mattina, si è registrato "un breve evento transitorio sulla rete di trasmissione nazionale che ha provocato un abbassamento di tensione, prontamente risolto, in alcune aree del Veneto".

"Tutti gli impianti di Terna - conclude il comunicato - sono attualmente in regolare esercizio ed il sistema elettrico è in sicurezza".



