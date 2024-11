L'università di Buenos Aires conferisce dottorato hc a Plebani

Le eccellenze padovane sbarcano in Sudamerica: è stato onferito a Mario Plebani, già presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova e direttore del Dipartimento di Medicina di laboratorio e diagnostica integrata dell'Azienda Ospedale/Università di Padova, il Dottorato honoris causa dall'Università di Buenos Aires (Argentina), Facoltà di Farmacia e Biochimica.

"Il conferimento del Dottorato honoris causa nella stessa Facoltà di Farmacia e Biochimica che mi aveva in passato assegnato il titolo di Professore Onorario è stato un evento inatteso in quanto inizialmente ero stato invitato a tenere la Relazione Magistrale nella sessione Plenaria conclusiva del congresso Calilab 2024, a Buenos Aires appunto, l'evento scientifico più rilevante per tutta l'America del Sud - spiega Plebani -. Con la lecture dal titolo The unfinished journey to quality in laboratory medicine, pronunciata per l'occasione, ho voluto rappresentare l'evoluzione dei concetti di qualità nella medicina di laboratorio che sono fortemente modificati e ampliati grazie ai lavori scientifici pubblicati a partire dal 1997". In quell'anno, il lavoro pubblicato sulla più importante rivista del settore con un editoriale a commento di David Blumenthal, uno dei maggiori esperti di qualità nella medicina, ha rivoluzionato il paradigma esistente sottolineando come l'errore nei laboratori clinici avvenga maggiormente nella fase analitica (come si riteneva) ma nelle fasi a monte e a valle del processo di misura (pre e post-analitica). Da quel momento con ulteriori lavori pubblicati dalla sua Scuola e da altri gruppi di ricerca a livello internazionale, il viaggio verso la qualità si è evoluto ma ancora oggi non può definirsi "finito".

Plebani, nato a Schio (VI) nel 1950, laureato on lode in Medicina e Chirurgia a Padova, è stato professore di Biochimica clinica e Biologia molecolare all'Università di Padova, unico italiano inserito nella lista dei 100 patologi più influenti del mondo.



