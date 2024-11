I ricavi di De' Longhi nei 9 mesi salgono a 2,3 miliardi

De' Longhi registra nei nove mesi ricavi per quasi 2,3 miliardi in aumento dell'11,6% (4,1% a perimetro costante). L'utile sale del 22.2% a 173,8 milioni di euro.

L'ebitda adjusted ammonta a 335,8 milioni, pari al 15,1% dei ricavi ed in crescita del 26,7%. L'ebit è di 240,8 milioni, pari al 10,8% dei ricavi ed in crescita del 31,7%. Il flusso di cassa prima dei dividendi ed operazioni straordinarie positivo per 35,6 milioni.

Nel terzo trimestre i ricavi ammontano a 805,5 milioni, in crescita del 14%. L'ebitda adjusted è di 131,1 milioni, pari al 16,3% dei ricavi ed in crescita del 25%.

Il gruppo rivede al rialzo la guidance sull'anno. "Stimiamo per il nuovo perimetro una crescita dei ricavi nell'intervallo 11-12%, dal precedente 9-11% con ebitda adjusted compreso tra 540-550 milioni di euro (precedente 500-530)", sottolinea l'ad Fabio de' Longhi.



