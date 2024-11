Cento centri servizi di Alleanza Luce&Gas entro il 2026

Coop Alleanza 3.0 ha venduto il 51% della sua società Alleanza Luce & Gas a Energia pulita, joint venture paritetica di gruppo Canarbino e Axpo Italia.

L'operazione, spiegano dalla cooperativa, rafforza ulteriormente la partnership con Axpo, che è fornitrice esclusiva per l'energia elettrica e il gas naturale che Alleanza luce & gas eroga ai suoi clienti finali.

Coop e Energia pulita hanno inoltre firmato in contratto di collaborazione decennale che stabilisce le linee guida e assicura la "piena continuità con le attività e le modalità" precedenti, inclusi i vantaggi per i soci Coop.

Il cda di Alleanza Luce & Gas sarà composto da cinque membri, tre designati da Energia Pulita, cui spetta la nomina dell'amministratore delegato, e due nominati da Coop Alleanza 3.0, che indicherà il presidente.

Grazie alla nuova partnership, infatti, entro il 2026 Alleanza Luce&Gas aprirà cento Centri Servizi nei principali punti vendita della cooperativa, che serviranno per avere assistenza commerciale e tecnica per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, ma anche per la vendita di caldaie a gas e impianti fotovoltaici.

Di "prospettive di sviluppo" per ALG ha parlato il presidente di Coop Alleanza Mario Cifiello ricordando che "la Cooperativa manterrà una presenza rilevante nella Società, con una quota di partecipazione pari a quasi il 44% e un presidio importante nella governance di ALG post operazione".

"Mettere a sistema competenze, professionalità ed esperienza di due società come Axpo e Canarbino per un progetto che non solo deve mantenere la credibilità acquisita in questi anni ma che avrà l'onere di affrontare le nuove sfide del mercato - ha aggiunto l'ad di Axpo Italia Simone Demarchi - , è una responsabilità che accogliamo con lo stesso entusiasmo con cui abbiamo iniziato questa avventura".



