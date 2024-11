Vicenza celebra Guido Piovene a 70 anni dal 'Viaggio in Italia'

Vicenza celebra due significativi anniversari per Guido Piovene, giornalista e scrittore nato il 27 luglio 1907 e morto il 12 novembre 1974. Oltre al 50/o della sua scomparsa, si contano 70 anni dal "Viaggio in Italia" che Piovene intraprese, su incarico della Rai, attraverso l'Italia e gli italiani, un Paese allora ancora sofferente per le ferite del conflitto bellico ma, di fatto, già avviato a una rinascita.

Il viaggio, che sarebbe durato tre anni e avrebbe generato 94 puntate di un radiodocumentario di circa 30 minuti l'una, costituisce ancor oggi un prezioso patrimonio sonoro, riflesso della condizione delle città e delle regioni italiane, in un periodo particolarmente delicato della storia nazionale, e da cui scaturì il libro "Viaggio in Italia" (Mondadori, 1957).

Venerdì 15 novembre è in programma la presentazione del libro di Tonino Perna e Pino Ippolito Armino, "Viaggio in Italia. 70 anni dopo Guido Piovene", edito da Altraeconomia. I due autori ospiti della Biblioteca Bertoliana hanno preso come punto di riferimento il corposo reportage di Piovene per un loro nuovo "Viaggio" ripercorrendo le tappe di Piovene con la volontà di "cogliere ciò che è cambiato e ciò che è rimasto", non in termini di "generico cambiamento" ma di ciò che ha eventualmente "mutato l'anima e la struttura" di un luogo specifico.

La città ricorderà Piovene con una mostra documentaria allestita dalla Bertoliana con i materiali dell'archivio, dedicata a "Guido Piovene e il suo viaggio in Italia", a Palazzo San Giacomo fino al 15 gennaio. Lunedì 2 dicembre, nella sala manoscritti della stessa sede, è organizzato invece un reading teatrale con Stefania Carlesso e Marco Cavalli.



