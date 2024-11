Sulle Dolomiti grazie al freddo in funzione i cannoni sparaneve

Grazie alle temperature rigide sulle Dolomiti sono entrati in funzione i cannoni sparaneve.

Dopo alcuni test agli impianti nei giorni scorsi, questa mattina è iniziata la produzione della neve. La temperatura a San Vigilio di Marebbe questa mattina era di meno quattro. A causa dell'inversione termica attualmente fa più freddo a valle che in quota.

Secondo le previsioni le temperature dovrebbero restate basse per una decina di giorni, permettendo così di produrre uno strato consistente di neve, indispensabile per l'avvio della stagione sciistica a fine mese. Obereggen partirà infatti con la tradizionale sciata notturna il 29 novembre, mentre il giorno dopo apriranno alcuni impianti a Plan de Corones, Tre Cime, Cortina, Fiemme-Obereggen, Civetta e Alpe Lusia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA