Spaccio di 800 dosi di droga in parco, Daspo di 5 anni a Treviso

Il questore di Treviso, Alessandra Simone, ha emesso un provvedimento di Daspo urbano nei confronti di un 30enne nigeriano classe '94, presunto responsabile di oltre 800 cessioni di sostanza stupefacente avvenute anche all'interno del parco della Parrocchia di San Liberale, in prossimità di diversi istituti scolastici..

Il provvedimento segue le indagini condotte dai carabinieri, che hanno consentito di ricostruire una fiorente attività di spaccio di cocaina, crack, hashish e marijuana, portata avanti dal trentenne già a partire dall'aprile del 2022.

Le cessioni di stupefacenti sono avvenute in favore di molti acquirenti, alcuni dei quali anche minori, e avrebbero consentito all'uomo di guadagnare oltre 40.000 euro.

L'attività di indagine condotta dall'Arma ha portato, la scorsa settimana, ad una misura cautelare del divieto di dimora per l'uomo, disposta dall'Autorità Giudiziaria nell'ambito del procedimento penale. Alla misura cautelare si aggiunge, adesso, la misura di prevenzione del questore.



