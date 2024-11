Prova carabina sparando contro vasi fiori vicina, denunciato

Ha voluto provare la carabina ad aria compressa, appena acquistata, sparando contro i vasi da fiori di una dirimpettaia il 70enne denunciato dai carabinieri di Casalserugo (Padova).

E' stata la donna a segnalare il fatto all'Arma dopo aver notato, alcuni giorni fa, dei fori in un vaso di fiori e in un termometro all'esterno di casa. I militari hanno così constatato che si trattava di fori sparati da una carabina per cui hanno svolto accertamenti, senza esito, fra i detentori di armi della zona. Le verifiche si sono quindi estese alle armerie della zona ed in questo modo è stato individuato un vicino di casa che recentemente aveva acquistato una carabina ad aria compressa di libera vendita. I militari giunti a casa dell'acquirente, un 70enne, hanno avuto la conferma che fosse stato proprio questi a sparare per provare la nuova arma. La carabina, di libera vendita, acquistata ad inizio ottobre, ed una scatola di pallini in piombo sono stati sequestrati. L'uomo dovrà rispondere dei fatti contestati all'autorità giudiziaria.



