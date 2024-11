Previste 8mila assunzioni nelle aziende veronesi a novembre

Nel mese di novembre sono 8.030 le entrate programmate dalle imprese della provincia di Verona (260 unità in meno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente), 23.040 nel periodo novembre 2024 - gennaio 2025.

È quanto emerge dal report mensile del Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che analizza le tendenze del mercato dell'occupazione per le imprese dell'industria e dei servizi, mettendo in luce alcuni aspetti relativi ai principali profili professionali richiesti.

Le imprese veronesi che prevedono assunzioni nel mese di novembre sono il 16% del totale. Il 76% di queste sarà a termine (tempo determinato o altri contratti a durata predefinita); le entrate si concentreranno per il 72% nel settore dei servizi e nel 56% dei casi nelle imprese con meno di 50 dipendenti. Una quota pari al 35% interesserà giovani con meno di 30 anni, il personale laureato è richiesto per 9 assunzioni su 100. I settori che prevedono il maggior numero di entrate sono il commercio (1.840 assunzioni programmate), i servizi di alloggio e ristorazione e i servizi turistici (1.460), i servizi di logistica, trasporto e magazzinaggio (830), i servizi alle persone (780) e le costruzioni (670).

In 53 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a reperire i profili desiderati. Allo stesso tempo, per il 58% delle assunzioni previste è richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore. Per favorire l'incontro tra offerta e domanda di lavoro, la Camera di Commercio di Verona, l'Università degli Studi di Verona e la Camera di Commercio di Vicenza, promuovono Recruiting Day Verona Vicenza, un appuntamento ormai consolidato per le aziende del territorio e i giovani in cerca di occupazione. Si tratta di un evento digitale sulla piattaforma recruitingverona.it che ad oggi propone 700 opportunità di lavoro, da oltre 270 imprese. Le offerte spaziano tra contratti di lavoro e stage extracurricolari, anche per categorie protette, in un ampio panorama di settori economici.

Candidarsi è semplice e completamente gratuito.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA