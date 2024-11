Il futuro immediato di Thomas Ceccon sarà in Australia "dove mi allenerò sei-sette mesi - le sue parole - per preparare al meglio i mondiali in programma nell'estate 2025 a Singapore, che rappresentano il mio prossimo grande obiettivo". A dare l'annuncio ufficiale è stato lo stesso nuotatore vicentino, campione olimpico nei 100 dorso e argento in staffetta a Parigi.



