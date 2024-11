Fondazione Arena di Verona in trasferta a Mumbai e Bangkok

A poche settimane dal successo di Turandot a Seul, Fondazione Arena prosegue sulla "rotta asiatica" e sbarca per la prima volta in India, a Mumbai, per poi proseguire verso Bangkok, in Thailandia.

Domani, alla Royal Opera House di Mumbai, i soprani Eleonora Bellocci e Caterina Marchesini, il tenore Galeano Salas e il baritono Giulio Mastrototaro, accompagnati al pianoforte dal Sovrintendente di Fondazione Arena Cecilia Gasdia, ripercorreranno le arie di Verdi e Puccini. Un 'assaggio' del Festival areniano 2025 per un pubblico di stakeholder interessati a uno dei prodotti del Made in Italy per eccellenza: l'opera lirica. Partner dell'evento sono le sedi di Mumbai di Consolato italiano, Enit Italia, Istituto italiano di Cultura e Regione Veneto. Sarà presente anche il Gruppo Bauli, che sostiene l'Arena con il progetto di fundraising 67 Colonne, presente in India con una sede a Baramati.

Giovedì 14 novembre, Fondazione Arena si sposterà al Yamaha Music Hall di Bangkok per presentare il 102/o Opera Festival al pubblico thailandese. L'evento è realizzato con l'Ambasciata d'Italia a Bangkok e la Regione Veneto, e il supporto delle federazioni Muaythai italiana e thailandese, che l'anno prossimo vedranno Verona capitale della disciplina sportiva e sede del più importante evento mondiale di questo sport.



