Escursionista morto in valle Aurina, è un veneto di 76 anni

E' un veneto (e non un uomo del posto, come riportato in un primo momento) l'escursionista trovato morto in valle Aurina. Si tratta di Romano Gion, 76 anni, di Noale in Provincia di Venezia. L'uomo ieri non aveva fatto rientro dopo una gita nella zona del lago della Selva, sopra Casere. Già in serata erano partiti gli uomini del soccorso alpino e l'elisoccorso per cercare l'uomo, però senza esito. Questa mattina le ricerche sono riprese in una zona limitata grazie alla localizzazione del cellulare dell'uomo.

Poco dopo la salma è stata rinvenuta e recuperata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA