Dedicato alla 'Dottoressa Giulia' uno spazio verde a Vigonovo

Un nuovo spazio verde nel centro di Vigonovo (Venezia) sarà dedicato alla "Dottoressa in Ingegneria Biomedica Giulia Cecchettin". Lo ha annunciato oggi il sindaco Luca Martello a margine dell'evento musicale in ricordo di Giulia.

Anche papà Gino ha assistito per alcuni minuti all'omaggio per Giulia, organizzato dal Comune davanti alla sede municipale, nello spazio che per un mese lo scorso anno ospitò fiori, peluche, biglietti-ricordo, disegni e poesie. Protagonista è stato il "Pianista Fuori Posto" Paolo Zanarella, che ha suonato un omaggio a Giulia da parte della comunità di Vigonovo. Solo musica e niente parole.

"Dopo un anno - ha commentato Martello - sicuramente questo tragico fatto ha portato nelle nostre case una consapevolezza nuova. Le nostre famiglie oggi possono cogliere segni di disagio anche negli sguardi dei nostri figli. In più abbiamo l'insegnamento di questo padre, la forza, la resilienza di papà Gino. Grazie alla Fondazione avremo la speranza di costruire qualcosa di nuovo, di concreto, di reale a cui le persone possono rivolgersi".

Da questa sera il Municipio di Vigonovo sarà illuminato di rosso, e il 3 dicembre verranno esposte in Municipio le scarpette rosse in lana realizzate con i contributi di aziende, volontari e volontarie di associazioni del territorio nell'ambito del progetto realizzato con "Il Cantiere delle Donne" di Padova. Il ricavato dell'acquisto dei kit che sono serviti per la realizzazione delle scarpette e della vendita delle scarpette stesse, sarà impiegato in progetti inerenti la difesa delle donne.



