A Vicenza tornano 'Tre Capolavori' in Basilica, tema l'acqua

Dal 6 dicembre al 9 marzo 2025 Vicenza torna la nuova serie di esposizioni dal titolo "Tre Capolavori", stavolta dedicata a Leonardo da Vinci, Jacopo Bassano e Gianandrea Gazzola. L'evento è ideato e promosso dal Comune di Vicenza con la co-organizzazione di Intesa Sanpaolo e curato da Guido Beltramini, direttore del Palladio Museum.

Per l'occasione, il salone della Basilica Palladiana si trasforma in un palcoscenico dove verrà messo in scena un incontro fra tre artisti di epoche diverse: gli studi e i disegni di Leonardo da Vinci (1452-1519), la pala con "L'alluvione del Colmeda" di Jacopo da Bassano (1510-1592), l'inedita installazione site-specific di Gianandrea Gazzola (1948).

Come la rassegna dello scorso anno "Tre capolavori a Vicenza.

Caravaggio, Van Dyck e Sassolino" era dedicata alla riflessione sull'esperienza del tempo, così quest'anno Beltramini ha costruito un "dialogo" attraverso i secoli fra tre artisti sul concetto di natura, declinato nell'elemento dell'acqua.

"Con l'esposizione di queste prestigiose opere - afferma il sindaco Giacomo Possamai - offriamo ai vicentini e ai turisti una nuova preziosa esperienza culturale all'interno del simbolo della città, la Basilica Palladiana. Come lo scorso anno, abbiamo voluto che l'ingresso alla mostra fosse completamente gratuito per i residenti a Vicenza e provincia. Inoltre quest'anno abbiamo deciso di prorogare la mostra fino al 9 marzo, con l'obiettivo di regalare a quanti più visitatori possibili la possibilità di ammirare queste opere e, insieme, di riflettere su un tema profondamente attuale: l'acqua".

Secondo Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo e Direttore Generale Gallerie d'Italia, "per le Gallerie d'Italia è vitale mantenere un dialogo profondo con la propria città e realizzare nuove iniziative insieme alle istituzioni, pubbliche e private, del territorio. Proporre a Palazzo Leoni Montanari un'esposizione dedicata a uno dei capolavori delle collezioni di proprietà, la Caduta degli angeli ribelli, si accompagna irrinunciabilmente alla progettazione della mostra ospitata anche questo Natale negli straordinari spazi della Basilica Palladiana".



