Un morto e tre feriti in 'frontale' nel vicentino

In un incidente stradale a Meledo di Sarego (Vicenza) lungo la Sp 500 è morto un uomo, un altro è rimasto gravemente ferito, mentre due donne sono rimaste coinvolte riportando lesioni.

A scontrarsi per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale una Mercedes station wagon che ha impattato, dalle prime informazioni, contro una Volkswagen Scirocco messasi di traverso sulla carreggiata.

I Vigili del fuoco - che ne danno notizia - accorsi da Lonigo, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il giovane conducente della Scirocco e il passeggero. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem 118 ha dovuto dichiarare la morte del conducente. Il passeggero è stato rianimato dai sanitari e poi trasferito in eliambulanza in codice rosso in ospedale. Ferita anche l'anziana passeggera della Mercedes e la conducente. Entrambe le donne sono state trasferite in ospedale.





