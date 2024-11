Musica del Pianista Fuori Posto in ricordo di Giulia Cecchettin

Un momento particolare per ricordare Giulia Cecchettin, 22enne di Vigonovo (Venezia) vittima dell'ex fidanzato l'11 novembre del 2023, avrà luogo ad un anno dal fatto dalle 11.00 alle 12.00 davanti al Municipio della cittadina del veneziano.

Protagonista sarà il Pianista Fuori Posto, al secolo Paolo Zanarella, che suonerà musica al pianoforte come un omaggio a Giulia da parte della comunità di Vigonovo. Solo musica e niente parole, per non dimenticare e per ricordare con affetto una giovane donna a cui l'intera comunità di Vigonovo si sente legata. Il pianista suonerà nello spazio antistante il Municipio che per un mese lo scorso anno ospitò una marea infinita di fiori, di peluche, di biglietti-ricordo, di disegni e poesie, per Giulia. Vicino al pianoforte saranno poste le scarpette rosse di lana realizzate dalle volontarie e i volontari e che saranno in vendita dalle prossime settimane per finanziare iniziative contro la violenza di genere.

"Sarà un momento semplice - dice il sindaco di Vigonovo Luca Martello -. Abbiamo chiesto a Zanarella di suonare per Giulia nel luogo che ha raccolto l'anno scorso tanto dell'affetto che cittadini provenienti da ogni dove le hanno voluto dimostrare. Ci sembra gusto ricordare Giulia, celebrando una delle sue passioni che era proprio la musica".

Dopo questo momento il Comune ha in programma altre iniziative tra raccolta fondi, iniziative per le donne e illuminazione speciale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA