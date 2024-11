Incidente stradale nel padovano, un morto e un ferito grave

Un uomo è morto e un altro è ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente stradale avvenuto a Loreggia (Padova).

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, un 41enne del luogo, alla guida di una Golf ha invaso la corsia di marcia opposta scontrandosi contro contro una Nissan Qashqai condotta da un 57 enne proveniente dal trevigiano.

Nell'impatto il 28enne passeggero della Golf che si è ribaltata è morto dopo il ricovero in ospedale, mentre il conducente della vettura è ricoverato in codice 'rosso' a Padova. Il conducente e passeggero dell'altra autovettura non hanno riportato conseguenze.

Entrambi mezzi sottoposti a sequestro.



