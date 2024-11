Controlli per la sicurezza a Venezia, 15 fogli di via

La Polizia di Stato di Venezia dopo una serie di controlli finalizzati a contrastare l'illegalità e ad allontanare dal territorio i soggetti ritenuti pericolosi o con curricula criminali ha emesso 15 fogli di via a firma del Questore Gaetano Bonaccorso.

Controlli e relativi provvedimenti sono finalizzati alla prevenzione di reati grazie e ad un attento monitoraggio delle strade per rintracciare quei soggetti che, alla luce dei loro comportamenti, possono essere ritenuti socialmente pericolosi e costituire una minaccia per la sicurezza dei cittadini.

La Polizia di Stato di Venezia ha emesso, da gennaio a novembre 252 fogli di via obbligatori.



