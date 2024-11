Colpita al volto da un masso, grave escursionista 70enne

Una donna veronese di 70anni è rimasta ferita gravemente al volto dopo che è stata centrata da un masso che in caduta si è frantumato lungo il sentiero Ottaviani sul Monte Baldo nel veronese.

La donna, in fase di discesa con un gruppo di persone, si è attardata quando sul sentiero è piombato un masso che, rotolando, si è diviso in più pezzi, uno dei quali l'ha colpita al volto. Dal forte impatto, la donna avrebbe perso l'equilibrio ruzzolando per una trentina di metri. Fatto campo base, l'elicottero di Verona emergenza è salito dove si trovava l'infortunata assistita da altre persone e ha sbarcato equipe medica e tecnico di elisoccorso con un verricello. Subito le sue condizioni sono apparse gravi. Il personale sanitario si è preso carico della donna, che è poi stata imbarellata, issata a bordo e trasportata all'ospedale di Borgo Trento.



