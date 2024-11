Attività antidroga polizia a Padova, tre arresti

Tre arresti per spaccio di stupefacenti nei parchi e nelle aree verdi cittadini sono stati eseguiti in questi giorni dagli uomini della squadra mobile a Padova, nell'ambito delle attività antidroga e di controllo del territorio.

Le persone finite in manette sono tre cittadini tunisini, di 26, 47 e 18 anni, trovati a spacciare piccole quantità di cocaina e hashish a consumatori che non si preoccupavano di incontrare in questi luoghi nonostante la presenza di mamme con bambini.

Oltre al 18enne tratto in arresto, i poliziotti hanno denunciato un altro 18enne tunisino, sempre per spaccio di cocaina. I due coetanei sono stati bloccati nel parco di San Carlo. Portati davanti al giudice, che ha convalidato gli arresti ,i tre sono stati sottoposti al divieto di dimora nella provincia di Padova, e collocati nei Cpr di Gradisca d'Isonzo e Milano in attesa dell''espulsione dal territorio nazionale.





