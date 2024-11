Protesta Ultima Generazione a Verona, con loro anche un prete

Oggi pomeriggio, pochi minuti prima dell'inizio del presidio contro il Ddl sicurezza in piazza dei Signori, a Verona, 12 persone aderenti a diverse realtà, tra cui Ultima Generazione, hanno bloccato per 20 minuti la strada su Ponte Nuovo lanciato della vernice lavabile arancione.

I manifestanti hanno srotolato lo striscione con scritto 'No ddl "Sicurezza"', 'Fermiamo il ddl 1660', 'Lottare è un diritto' e 'La lotta non si processa'. Dopo una negoziazione con la digos, il gruppo ha marciato fino a Piazza dei Signori per raggiungere il presidio. Al'azione ha partecipato anche don Paolo, per il quale "quello che sta accadendo è la lenta e graduale azione istituzionale di demolizione del fondamento che tutti nascono liberi e uguali in dignità e diritti, che unito al discriminante sistema persecutorio che si è oramai consolidato e che colpisce "lo straniero", fa della nostra realtà sociale un luogo ormai inospitale e violento che trasforma la dignità in arbitrario privilegio".



