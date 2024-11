L'Italia vista dal mare, dal porto alla scoperta del territorio

Inaugurata oggi a Venezia la quarta edizione del Fiet (Italian Food and Tourism Exhibition), l'evento che celebra l'eccellenza italiana nell'enogastronomia e nel turismo, presso Ca' Vendramin Calergi, storica sede del Casinò di Venezia sul Canal Grande.

Ad aprire le quattro giornate dell'evento, la tavola rotonda sul tema: "L'Italia vista dal mare - Scopri dove ti Porto" rotte nautiche ed itinerari esperienziali alla scoperta delle eccellenze italiane, a cura del Coordinamento Tecnico della Commissione Turismo delle Regioni Italiane.

"L'Italia vista dal mare - Scopri dove ti Porto" è il progetto realizzato da Assonautica Italiana per la valorizzazione e la promozione del turismo nautico in Italia e all'estero e realizzato nell'ambito dell'Accordo di programma tra Ministero Turismo e Regioni in collaborazione con Enit.

Per la prima volta in assoluto il turismo nautico, è stato ricordato, viene promosso come un vero e proprio segmento turistico alla stregua di quello enogastronomico, open air (camper e roulotte), del cicloturismo, dei cammini e i porti e approdi diventano, di fatto, vere e proprie strutture ricettive turistiche e porte di accesso alle destinazioni turistiche e gli operatori nautici operatori di servizi turistici. C'è la necessità di fare sistema e promuovere in rete le eccellenze dell'Italia verso i diportisti, che molto spesso, è stato sottolineato, non vengono informati delle eccellenze dei territori a pochi chilometri dal porto turistico.

L'obiettivo è quello di realizzare un Piano di sviluppo strategico del turismo nautico in Italia, come avviene in molti Paesi europei, con una visione e regia unica che mettere in rete tutti gli attori e ministeri oggi competenti in materia, partendo dal Ministero del Turismo e dal Ministero del Mare e del Piano del Mare alla cui realizzazione Assonautica Italiana ha contribuito.

Il progetto ha visto la realizzazione di diciassette rotte nautiche interregionali e la mappatura di una trentina di itinerari turistici alla scoperta dell'immenso patrimonio storico, culturale, artistico, naturalistico ed enogastronomico e del Made in Italy dell'entroterra costiero e delle acque interne, che sono state inserite sul portale italia.it, il Tourism Digital Hub del Ministero del Turismo. L'obiettivo è quello di proporre un prodotto turistico in risposta ad un trend sempre più diffuso del turismo outdoor, che vede in crescita le vacanze in barche (charter) con + 3,5 % nel 2023 e + 4,8% nel 2024. Si è preso coscienza del valore economico e turistico della nautica e del turismo nautico che ha un indotto importante con una spesa media giornaliera di un diportista di 145 euro contro gli 81 del turista del plein air.

Ora è in atto l'ulteriore sviluppo del progetto "Scopri dove ti porto" che vede le Regioni settore turismo impegnate nella realizzazione di proposte di itinerari porto turistico-territorio a conferma della definitiva affermazione di un diportista che da navigatore diviene finalmente diportista turista." Un esempio significativo del progetto istituzionale, Giuseppe Nicotra Ceo "Italia Dal Mare", imprenditore che ha già messo in pratica con la sua attività l'offerta e la fruizione delle eccellenze dei territori per i diportisti che arrivano dal mare.





